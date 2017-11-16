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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'ın TSK Kara Unsur komutanlığını ziyaret etti

ANKARA, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberinde bulunan heyet ile birlikte bugün, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ziyaret etti

16 Kasım 2017 12:35

ANKARA, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberinde bulunan heyet ile birlikte bugün, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ziyaret etti.

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ANKARA DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AkarKatar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını

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