(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'ın TSK Kara Unsur komutanlığını ziyaret etti

ANKARA, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberinde bulunan heyet ile birlikte bugün, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ziyaret etti.