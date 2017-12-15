(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar\'da bulunan Hz. Ali Camii\'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı\'da bulunan konutunda çıkarak Hz. Ali Camii\'ne gitti. Erdoğan burada Cuma namazını kıldıktan sonra, Beylerbeyi Sarayı\'na geçti. Erdoğan\'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. Albayrak da Erdoğan\'ın makam aracına binerek Beylerbeyi\'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra Türkiye\'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan 16 duraklı Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun yapımı tamamlanan 9 durağının açılışını gerçekleştirecek.