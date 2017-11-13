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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsmail Bey'in adaylığını sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum (1)

Murat ÇAKIR - Hakime TORUN-İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  Atatürk Havalimanı'ndan Rusya'ya hareketi öncesinde basın açıklaması yaptı

13 Kasım 2017 18:27

Murat ÇAKIR - Hakime TORUN-İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  Atatürk Havalimanı\'ndan Rusya\'ya hareketi öncesinde basın açıklaması yaptı. Kuzey Irak\'ta meydana gelen depreme ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Dün gece Kuzey Irak\'ta meydana gelen depremden dolayı başta bölgedeki kardeşlerimiz olmak üzere tüm Irak ve İran halkına geçmiş olsun diyorum, ölenlere Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Felaketin hemen ardından ilgili kuruluşlarımızı bölgeye  sevk ettik. AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz şu anda arama kurtarma çalışmalarına destek oluyorlar. AFAD ve Kızılay\'ın koordinasyonunda 50 TIR\'lık yardım konvoyu Habur\'dan Irak\'a şu anda girişi yapmış bulunuyor.  İlaç, battaniye, çadır gibi acil ihtiyaçlar noktasında gereken her türlü desteği veriyor vermeye devam edeceğiz. Türkiye bu tür zamanlarda her zaman bölgedeki kardeşlerinin yanında yer almıştır. Tüm kurumlarımıza yaraların sarılması konusunda gerekli talimatlar verilmiştir. Temennimiz can kayıplarının daha da artmaması istikametindedir\" diye konuştu.


 

\"İSMAİL BEYİN ADAYLIĞINI SİZLER GİBİ YENİ ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUM\" 

AK Parti\'nin Meclis Başkan adayının İsmail Kahraman olmasıyla ilgili soru üzerin Erdoğan, \"İsmail bey değerli bir milletvekili arkadaşımız, dostumuz. Meclis Başkanlığı\'na adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir. Aynı şekilde şu anda İsmail beyin adaylığını sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen hayırlı olsun demektir. Benim oy kullanma yetkim de yok. Sadece partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanıyım\" diye yanıt verdi. 

 

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