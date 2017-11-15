(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha’da (2)

İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Resmî ziyaretin çerçevesinde Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile bir araya geldi.



Erdoğan El Sani ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra Üçüncü Yüksek Stratejik Komite toplantısına katıldı.



Erdoğan daha sonra Tarık Bin Ziyad Kışlasında konuşlanmış olan TSK Kara Unsur Komutanlığını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.



Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yer aldı.