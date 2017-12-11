(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Çakmak ailesinin evini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Sivas Valiliği\'ni ziyaret etti. Vali Davut Gül tarafından kent hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ziyarete gelen vatandaşları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente yaşayan Kemal-Dilek Akıncı çifti\'nin 3 yaşına basan üçüz çocukları \'Recep\', \'Tayyip\', \'Erdoğan\' ile Valilik binasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaşı çocuklara çeşitli hediyeler vererek anne ve babalarıyla sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Valilik\'ten ayrılarak Sivas\'ta, 23 Nisan 1999 yılında, Orhan-Berrin Çakmak çiftinin üçüz çocukları olarak dünyaya gelen ve 7 Ekim 2000 tarihinde 1 yaşındayken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetiyle İstanbul Kısıklı \'da bir araya gelen Berhan Recep, Ensar Tayyip ve Berat Erdoğan\'ın görüşme isteğini kırmayarak evlerinde ziyarete gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yaşında iken ağırladığı adaşlarının evine 17 yıl sonra yeniden konuk oldu.