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Dünya

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Buhara'da

İstanbul, 1 Mayıs (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le görüşmesinin ardından Taşkent'ten geçtiği Buhara'da tarihi ve kültürel yerleri gezdikten sonra Güney Kore'ye gidecek

01 Mayıs 2018 13:53

İstanbul, 1 Mayıs (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev\'le görüşmesinin ardından Taşkent\'ten geçtiği Buhara\'da tarihi ve kültürel yerleri gezdikten sonra Güney Kore\'ye gidecek.

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