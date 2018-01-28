(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birazdan Burseya Tepesi'ni düşüreceğiz

Hakan AKGÜN-Yusuf ÇINAR-Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, \"Az önce komutan ile görüştüm. \'Sayı kaç oldu\' dedim 484. İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi\'ni de düşüreceğiz’ dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor\" diye konuştu.



Partisinin il kongresine katılmak üzere bugün Çorum\'a gelen Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı salonun dışında kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Afrin\'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



\"Bak 9\'uncu gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi? 484. Az önce komutan ile görüştüm. \'Sayı kaç oldu\' dedim\', 484. İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi\'ni de düşüreceğiz’ dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor. Bunlar zannediyorlardı ki; Türk’ün evladı bu beş paralık teröristlerle, afedersin bu alçaklarla baş edemez. Bunlar zannediyordu ki, bu PKK’sı, DEAŞ’ı, FETÖ’sü, PYD’si bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Daha bu iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Zira bizim sınırlarımızı taciz edenler, bunun bedelini ağır ödeyecekler. İdlib ile sürecek. Orada da mağdur insanlarımız var. O Halep’ten kaçmak zorunda kalan mağdurlar, mazlumlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar. Mehmetçik ne zaman geliyor diye. Bak Azez’dekiler Mehmetçik geldi diyorlar. Benim karşımda bu milletin bu asil evlatları, Çorum’un yiğit evlatları, 80 milyon Türk evladı oldukça biz bu işleri aşarız. Peki ne yapacağız? Çıkmışlar şurayı şöyle böleceğiz, burayı böyle böleceğiz. Böyle bir şey yaptığınız zaman Gabar’da ne olduk? F-16 olduk. Tendürek’te ne olduk? F-16 olduk, tank olduk, top olduk bitirdik. Ve inlerine girdik inlerine. O televizyonlarda gördünüz değil mi? F-16’larımız onların inlerine nasıl giriyor. Nasıl bombaları oraya bırakıyor gördünüz. Her şeyimizle bu yoldayız.\"