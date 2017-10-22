(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın vurabiliriz (1)

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları\'nın 2023 Gençlik Şurası programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu vatan topraklarımızı kimsenin bölmeye gücü yetmez ve yetmeyecektir. Bölmeye çalışanların üzerine hep beraber bizler de Gabar\'da, Tendürek\'te, Cudi\'de, Bestler-Dereler\'de, Kandil\'de F-16 olur oraya doğru gideriz. Nerede nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik bir taciz varsa bir gece ansızın vurabiliriz. Acaba birileri izin verir mi? Artık yok geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar\" dedi.