(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş maçını locadan izledi

İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ\'ın Monaco ile UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4\'üncü haftada oynadığı maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi.



Vodafone Park\'ta oynanan karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan locadan takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Ethem Sancak ile birlikte izledi.



Öte yandan, mücadeleyi 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de statta izledi.