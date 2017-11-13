T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na erken hareket etti

Özgür ALTUNCU -Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah sürpriz bir şekilde Kısıklı'daki konutunda Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti

13 Kasım 2017 17:16

Özgür ALTUNCU -Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah sürpriz bir şekilde Kısıklı\'daki konutunda Başbakan Binali Yıldırım\'ı kabul etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım konuttan ayrıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Saat 13.00 sıralarında Atatürk Havalimanı\'na hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a makam aracında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik etti. Soçi\'ye hareketinden önce saat 14.30\'da Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nde basın açıklaması yapacağı duyurulan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, 1,5 saat önce havalimanına geçmesinin nedeni olarak özel görüşmeler yapacak olması gösterildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALTUNCU Taner YENERİSTANBULDHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKısıklıBaşbakan Binali YıldırımYaklaşıkBaşbakan YıldırımCumhurbaşkanı ErdoğanSaatAtatürk HavalimanıEnerjiTabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24