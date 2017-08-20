(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti il danışma meclisi toplantısında konuştu-5

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel\'e tepki göstererek, \"Bir dışişleri bakanları var, evlere şenlik. Hiç haddini falan bilmiyor. Sen kimsin ki Türkiye\'nin Cumhurbaşkanı\'na konuşuyorsun. Sen Türkiye\'nin Dışişleri Bakanı\'yla konuş. Haddini bil. Kalkıp, bize ders vermeye kalkıyor. Senin siyasetteki geçmişin ne? Kaç yaşındasın? Almanya\'nın kapısını açarsınız açmazsınız hiç önemli değil. Kapısını açan ülkelere de seve seve gideriz\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Denizli İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı\'na katıldı. Çamlık Açık Hava Tiyatrosu\'nda yapılan toplantıda hitap eden Erdoğan, Almanya ile yaşanan gerilime değindi. Cuma namazı sonrası Almanya\'da yaşayan gurbetçilere yaptığı çağrıyı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Son zamanlarda şu referandum olayını geçirdik malum. Almanya, Hollanda rahat durdu mu? Hepsi bunların Türkiye ve AK Parti aleyhinde kampanya yaptı. Bunların birçoğu milletvekili hatta bazıları partilerinin eş başkanlarıydı. \'Hayır\' kampanyasına destek verdiler. Benim Almanya\'ya girmemi kabullenemediler. Dışişleri Bakanı\'mızın aynı şekilde Avrupa\'ya girmesini kabullenemediler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı\'mızı, bir bayan, onun girişini hazmedemediler. Niye? Bu korku niye? Ben cuma günü bir açıklama yaptım. Dedim ki ey benim Avrupa\'daki kardeşlerim, Almanya\'daki kardeşlerim, şimdi size bir hatırlatma yapıyorum. İnanıyorum ki siz, Almanya\'daki seçimlerde birilerine bir ders vereceksiniz. SPD, SDU, Yeşiller, bunlar Türkiye\'nin aleyhinde kampanyalar yürüttüler; hala da yürütüyorlar. Siz, Türkiye\'ye dost olana dost olmalısınız; dedim. Rahatsız oldular, hemen hop oturup, hop kalkmaya başladılar. Daha çalışacağız. Gayret etmemiz lazım\" diye konuştu. AVRUPA\'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARINA ÇAĞRI: OYUNU TÜRKİYE\'YE DÜŞMANLIK YAPMAYANA VER Avrupa\'da kendisini dinleyen Türk vatandaşlarına seslenen Erdoğan, \"Demokratik hakkınızı sandıklarda en ideal şekilde vermek suretiyle bir defa bunlara orada en güzel dersi vermelisiniz. \'Ama eğer benim oyum şuraya vermezsem zayi olur\' deme. Sen oyunu Türkiye\'ye düşmanlık yapmayana ver. Çünkü ben Almanya\'nın başındaki hanımefendiye 4 bin 500 teröristin dosyasını verdim. Bu teröristlerin dosyaları maalesef kabul görmedi; ama o kendisi benden 1 kişinin, 2 kişinin, 3 kişinin iadesini istedi. Kusura bakma, sende yargı varsa bizde de yargı var. Aynı şekilde ortağı olan muhalefet partisindeki kişi, o da ikide bir, gördüğü zaman bunları söyler\" dedi. ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI\'NA TEPKİ: TÜRKİYE\'NİN CUMHURBAŞKANI\'NA KONUŞUYORSUN, HADDİNİ BİL Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: \"Hele hele şimdi bir dışişleri bakanları var, evlere şenlik. Hiç haddini falan bilmiyor. Sen kimsin ki Türkiye\'nin Cumhurbaşkanı\'na konuşuyorsun. Sen Türkiye\'nin Dışişleri Bakanı\'yla konuş. Haddini bil. Kalkıp, bize ders vermeye kalkıyor. Senin siyasetteki geçmişin ne? Kaç yaşındasın? Hayatımız bizim siyasette bu mücadelelerle geçti. Almanya\'nın kapısını açarsınız açmazsınız hiç önemli değil. Bize, bu kapılar yetiyor. Kapısını açan ülkelere de seve seve gideriz, biz de onlara kapımızı açarız. Biz düşman çoğaltmanın gayreti içerisinde değiliz; azaltmanın gayreti içerisindeyiz. Dostları çoğaltmanın gayreti içerisindeyiz; ama karşımızdakiler eğer bize böyle yapıyorsa ne yapacağız? Arapların güzel bir atasözü var; \'Men dakka dukka\'. Biz de gereği neyse onu yaparız\"