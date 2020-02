(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin ile ilgili müjdeli haberi her an verebiliriz (2)

Felat BOZARSLAN-Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-Ahmet ÜN-Burak Emek-Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/ MARDİN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye\'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda kuşatma altındaki Afrin ile ilgili olarak, \"Artık an meselesi, Afrine girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz\" dedi.



Partisinin il kongresine katılmak üzere Mardin\'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapıldığı Nur Mahallesi\'ndeki spor salonun önünde toplanananlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin\'i bir dirilişin içinde, bir hamlenin içinde gördüğünü söyledi. Partililerin \"Bizi Afrin\'e götür\" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bunları komuta kademesi ile görüşüyorum. Diyorlar ki; \'Sayın Cumhurbaşkanım ihtiyaç olduğunda tabii ki size bunu bildireceğim\'. Ben de böyle bir durum olduğu anda önce ben yürüyeceğim, sonra da sizi yanıma alacağım. Dolayıyla inşallah artık an meselei Afrine girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. İşte bugün de buraya gelirken aldığım rakam son olarak teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 569\'a çıktı\"dedi.



\'SURİYE\'NİN TOPRAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOK\'



Zeytin Dalı Harekatı\'nın düzenlenme nedenlerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Niçin benim Mehmetçiğim bu terör koridorunun olduğu yere yürüdü. Onlar bir şeye inandılar. Allah ayetinde ne buyuruyordu, \'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.\' İşte ben size ayeti okudum. Onlar şimdi bizi izliyor değil mi? Ve biz şimdi müjde bekliyoruz, nedir o müjde, Fetih yakın, müjde yakın. İnşallah biz o müjdeye doğru ilerliyoruz\" diye konuştu.



\'AÇTIKLARI TÜNELLERDEN KAMYON GİDEBİLİYOR\'



Suriyenin topraklarında gözleri olmadığını, 780 bin kilometre kareye 18 milyon kilometre kareden geldiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



\"Öyle bir derdimiz yok ama bir terör koridoru ki; oradan devamlı taciz ediliyoruz. Hatay taciz ediliyor, Kilis taciz ediliyordu, Gaziantep taciz ediliyordu, Şanlıfra, Mardin aynı şekilde. Artık bıktık. Sabır, sabır, sabır, yetti artık dedik. Öyleyse gireceğiz. Bize dost görünenler ne dedi. \'Girmeyin\'. Biz sizi çok dinledik, girmedik, ne oldu durdurdunuz mu, yok. Roketlerle devamlı tacizler. 100\'ü aşkın vatandaşımız şehit oldu. Dedik artık durmayacağız. Ya Allah Bismillah, yürüdük. Önce biliyorsunuz Cerablus, Er Rai, El Bab, yani Fırat Kalkanı harekatını yaptık. 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. Şimdi de burada yaklaşık 1800 kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. Çok kısa bir zamanda buraların insanı da gelecek, aynen tekrar topraklarına dönecekler, evlerine dönecekler. Aynen Cerablus\'ta olduğu gibi, 140 bin kişi geri döndü. Çünkü biz onların artık çok daha mülteci olarak kalmalarını istemiyoruz. Bir an önce evlerini dönmelerini istiyoruz. Onlara elimizden gelen her türlü desteği verdik, vereceğiz. Niye? biz şunu biliyoruz. onlar bizim kardeşlerimizdir. Diyordum bir gece ansızın gelebiliriz. Neler yapmışlar, ne tüneller açmışlar. Bunlar batılı dostlarımızın onlara verdiği desteklerle bu tünelleri açtılar ve bu tünellerde kamyon gidebiliyor. Silah depolama yerlerini gördünüz, her türlü silah var. Bize dost görünenlerin onlara verdiği silahlar. Nedir bunlar diye sorduğumuzda yalan bunlarda su gibi. Dürüst olun, bizi aldatamazsınız, gerçekleri görüyoruz, Yalanlarınız ortada, kasa kasa silahlar mermiler ortada. Daha bize neyin yalanını söylüyorsunuz. Bize dürüst olana can kurban ama dürüst olmayana, kusura bakmasınlar.\"



\'81 MİLYONLA TEK MİLLETİZ\'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Romanıyla 81 milyon tek millet olduklarını da hatırlatarak, \"Bundan daha güzel ne olabilir. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmedik mi, bitti. Öyleyse yok Türkmüş, Kürtmüş, Lazmış, Arapmış, böyle ayrım yok bizde. Artık aramıza fitne, fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. 2019 yerel seçimlerinde bunu ıspatlayacağız. İnşallah Kasım 2019\'da parlamento ve başkanlık seçimlerinde de ıspatlayacağız. Bir ittifak kurduk, bu ittifakla bunu ispat edeceğiz. Bu Cumhurun ittifakı olacağız\" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongrenin yapılacağı salona geçti.