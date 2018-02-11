(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan "Abdulhamid'i Anlamak" programında konuştu (3)

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yıldız Sarayı\'nda düzenlenen \"Vefatının 100. Yılında Sultan Abdulhamid\'i Anlamak\" Oturum ve Sergisi\'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, \"Sultana yönelik (Sultan Abdülhamid) bağnaz bakış açısının marjinal bir kesimde halen hüküm sürdüğünü görüyoruz. Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini 1923\'ten başlatmaya çalışıyor. Birileri inatla bizi köklerimizden, kadim değerlerimizden koparmaya gayret ediyor. Bir milleti var kılan, ona hafıza ve karakter kazandıran, olayların bütünüdür. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle iftihar ediyor, gurur duyuyoruz ve bu tarih, her milletin yazdığı veya yazabileceği bir tarih değildir. Hamdolsun ki böyle bir tarihe sahibiz.\"