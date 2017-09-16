(Görüntülü Haber) Çukura düşen sokak köpeğini, itfaiye kurtardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde geçen yıl önce meydana gelen heyelanda oluşan, ancak kapatılmayan 2 metre derinliğindeki çukura düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çavuşköy Mahallesi\'nde geçen yıl toprak kayması nedeniyle oluşan, ancak kapatılmayan 2 metre derinliğindeki çukurda köpek gören bir kişi, İnegöl İtfaiyesi ve İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi görevlilerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, halat bağlayarak çurura inip, mahsur kalan sokak köpeğini yukarıya çıkardı. Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi görevlileri yaklaşık bir saatlik çalışmayla kurtarılan köpeğin tedavisini yapıp, doğal hayata saldı. Mahalle sakinleri, köpek yerine bir çocuğun da düşebileceğini söyleyip tepki gösterdi, yetkililerden önlem alınmasını istedi.