T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çukura düşen 2 köpek kurtarıldı

Ali ÇEVİKBAŞ- ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da inşaat alanındaki 4 metrelik çukura düşen 2 köpek itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

06 Şubat 2018 19:26

Ali ÇEVİKBAŞ- ISPARTA, (DHA) ISPARTA\'da inşaat alanındaki 4 metrelik çukura düşen 2 köpek itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Isparta\'da önceki gece merkez Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir inşaat alanından gelen sesler üzerine olay yerine gidenler, yaklaşık 4 metrelik çukurda 2 köpek olduğunu gördü. Çukurdan çıkamayan köpekler için itfaiyeden yardım istendi. Gelen ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda hayvanları çukurdan çıkardı. Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürülen 2 köpek tedaviye alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AliISPARTA DHA ISPARTAIspartaSanayi Mahallesi Atatürk BulvarıGelenIsparta Belediyesi Sokak Hayvanları BakımRehabilitasyon Merkezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24