(Görüntülü Haber) Çukura düşen 2 köpek kurtarıldı

Ali ÇEVİKBAŞ- ISPARTA, (DHA) ISPARTA\'da inşaat alanındaki 4 metrelik çukura düşen 2 köpek itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Isparta\'da önceki gece merkez Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir inşaat alanından gelen sesler üzerine olay yerine gidenler, yaklaşık 4 metrelik çukurda 2 köpek olduğunu gördü. Çukurdan çıkamayan köpekler için itfaiyeden yardım istendi. Gelen ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda hayvanları çukurdan çıkardı. Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürülen 2 köpek tedaviye alındı.