(Görüntülü Haber) Cudi Dağı eteklerinde engelli öğrenciler için 'Uçurtma Şenliği'

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’taki Silopi Meslek Yüksek Okulu tarafından engelli çocuklar için Cudi Dağı eteklerinde \'Uçurtma Şenliği\' düzenlendi. Şenlikte, özel rehabilitasyon merkezi öğrencileri, üniversite öğrencileriyle birlikte uçurtma uçurdu. Piknik de yapılan etkinlikte çalınan şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Silopi Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Ali Osmanoğlu, amaçlarının, engelli öğrencilere keyifli bir gün yaşatmak olduğunu söyledi. Osmanoğlu, \"Üniversite olarak bu tür etkinlikleri sürekli yapıyoruz. Daha önce de down sendromlu öğrencilere yönelik etkinlik yaptık ve bu şekilde öğrencileri engellilere karşı bilinçlendirmeyi amaçladık\" dedi. Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden İsmail Saygıdar ise engelli öğrencilerle \'Uçurtma Şenliği\'nde eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.