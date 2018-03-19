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(Görüntülü Haber) Çubuk'taki kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

19 Mart 2018 12:34

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA) - ANKARA\'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Ankara Bulvarı Güldarpı Mahallesi mevkiinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine giden Sinan Çakır (31) yönetimindeki, Enerjisa\'ya ait 06 DJ 9343 plakalı kamyona, Hasan Uslu (52) idaresindeki 06 AC 6727 otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil önce yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak yan taraftaki tarlaya sürüklenip ters döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Uslu, Şerife Uslu (52) ve Büşra Uslu (19) olay yerinde yaşamını yitirirken, Mevlüt Can (13) ve Ahmet Can Uslu (21) yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, sıkıştıkları yerden sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından hurdaya dönen araçta yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Sinan Çakır\'ın polis tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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