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(Görüntülü Haber) Çorumlular, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için yürüdü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da yüzlerce kişi Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için yürüdü

31 Ocak 2018 23:30

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da yüzlerce kişi Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için yürüdü. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) öncülüğünde Türkiye Kamu Sen İl Temsilciliği ve Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) desteğiyle Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla \'Kızılelma\' adlı destek yürüyüşü düzenlendi. Hürriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, \'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez\', \'Vatan sana canım feda\' sloganları ve tekbirler eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Burada bir basın açıklaması yapan MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Amerika’nın terör örgütlerine sahip çıktığını, Türk askerinin ise teröristleri yok ettiğini söyledi. “Kahraman Türk Askeri demir yumruğunu hainlerin tepesine indiriyor. Hamd olsun, hilal pırıl pırıl parlıyor” diyen Aras, 15 Temmuz’da darbe girişiminin ardından oluşan milli birlik ve beraberliğin bugün de devam ettiğini vurguladı. Aras’ın konuşmasının şehit ve gaziler için dualar edildi. Bu arada yürüyüşe katılan 85 yaşındaki Osman Baltacı, Kore Gazisi olduğunu, bugün görev verilmesi halinde tekrar hazır olduğunu söyleyerek, \"85 yaşındayım. Kore’de onbaşıydım. Benim bir günlük daha ömrüm olsa vatan için, bayrak için yine hazırım” diye konuştu.

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