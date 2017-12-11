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(Görüntülü Haber) Çorum'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da  üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

11 Aralık 2017 00:40

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da  üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birisi ters dönünce vatandaşlar düzeltip çekiciye yüklendi.

Kaza, bu akşam Çorum\'un Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Emre Ayanoğlu idaresindeki 19 KK 900 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan 46 yaşındaki Sait Hakiş idaresindeki 19 BM 936 plakalı araç ile 57 yaşındaki Turgut Han  idaresindeki 19 AS  610 plakalı iki otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle Turgut Han’ın kullandığı otomobil devrildi. Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Han’ı  ambulansa alarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cengiz Topel Caddesi uzun süre araç trafiğine kapatılırken, kazaya karışan araçlardan birisi ters dönünce vatandaşlar düzeltip çekiciye yüklendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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