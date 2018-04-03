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(Görüntülü Haber) Çorum'da valilik yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da valilik önündeki parkta unutulan şüpheli kadın çantası bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı

03 Nisan 2018 21:25

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da valilik önündeki parkta unutulan şüpheli kadın çantası bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Bu sırada Vali Necmeddin Kılıç’ın da makamında olduğu belirtildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gazi Caddesi üzerinde bulunan Çorum Valiliği önünde bulunan parkta meydana geldi. Bir bankın üzerine bırakılan kadın çantasını görenler polise şüpheli çanta ihbarında bulundu. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Gazi Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bu sırada makamında bulunan Çorum Valisi Necmeddin Kılıç\'a da koruma ekibi bilgi vererek şüpheli çantanın kontrollü bir şekilde patlatılacağını söyledi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan çantadan evrak, cep telefonu ve kıyafet çıktı. Patlatma sonrasında cadde yeniden trafiğe açıldı.

 

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