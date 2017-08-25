(Görüntülü Haber) Çorum'da otomobil çukura düştü: 4 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) - ÇORUM’da yol yapım çalışması için açılan 5 metrelik çukura düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Çorum\'un Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Seval Akkaya (32), yönetimindeki 74 BS 064 plakalı otomobil sürücünün yol yapım çalışması olan bölümü fark edememesi nedeniyle 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Seval Akkaya ile birlikte Serkan Akkaya (34), Nevin Akkaya (43) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.