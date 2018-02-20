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(Görüntülü Haber) Çorum'da gasp ve yaralama şüphelisi 5 kişi yakalandı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da silah zoruyla bir kişinin 700 lirasını gasp ettikleri ve bir kişiyi de yaraladıkları iddia edilen 5 kişi, polis tarafından yakalandı

20 Şubat 2018 19:29

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da silah zoruyla bir kişinin 700 lirasını gasp ettikleri ve bir kişiyi de yaraladıkları iddia edilen 5 kişi, polis tarafından yakalandı. İddiaya göre, Çorum\'un Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi\'nde Osman K.’yı (38) tabancanın kabzasıyla darp eden Beytullah D. (23), Ali Yılmaz B. (21), Halil İbrahim G. (20), Erdoğan D. (19) ve Turgay G. (18), bu kişinin 700 lirasını gasp etti. Polis kaçan kişileri belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Yine aynı kişiler 4 gün sonra bir başka olaya karıştıkları tespit edildi. Eski Ekin yolu üzerinde Enes G.\'nin (19) bacağından silahla vurulma olayını da karışan 5 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tarafından yakalandı. Polis, yaptığı aramada 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirdi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, \'Ateşli silahla yaralama, kasten yaralama, yağma, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, hakaret\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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