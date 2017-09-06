(Görüntülü Haber) Çorum'da fırtına çatıları uçurdu (2)

SUNGURLU(Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Çatıdan kopan parçalar elektrik tellerine zarar verdi. Çorum\'un Sungurlu İlçesi\'nde kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar, Akçay Mahallesi\'ndeki Çankırı Caddesi Özlü Sokak\'ta bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatının parçaları başka binalara zarar verdikten sonra elektrik tellerini kopardı. Çatı parçaları sokakta bulunan kamyonet ve otomobillere de de zarar verdi. Elektrik dağıtım şirketine ait ekipler, olay yerine gelerek elektrik akımını kesip çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir liseye ait spor salonunun çatısı da rüzgarın şiddetiyle yerinden uçtu. İlçede fırtınanın ardından gök gürültülü devam eden sağanak yağmur ise etkisini sürdürüyor.