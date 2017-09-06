T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çorum'da fırtına çatıları uçurdu

SUNGURLU(Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

06 Eylül 2017 19:06

SUNGURLU(Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Çatıdan kopan parçalar elektrik tellerine zarar verdi. Çorum\'un Sungurlu İlçesi\'nde kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar, Akçay Mahallesi\'ndeki Çankırı Caddesi Özlü Sokak\'ta bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatının parçaları başka binalara zarar verdikten sonra elektrik tellerini kopardı. Çatı parçaları sokakta bulunan kamyonet ve otomobillere de de zarar verdi. Elektrik dağıtım şirketine ait ekipler, olay yerine gelerek elektrik akımını kesip çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir liseye ait spor salonunun çatısı da rüzgarın şiddetiyle yerinden uçtu. İlçede fırtınanın ardından gök gürültülü devam eden sağanak yağmur ise etkisini sürdürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SUNGURLUÇorum DHASungurluAkçay MahallesiCaddesiSokakUçanElektrikBir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24