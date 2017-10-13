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(Görüntülü Haber) Çorum'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

13 Ekim 2017 21:58

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY örgüt üyesi oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezindeki adreslerinde polis ekiplerince bir hafta önce gözaltına alınan, aralarında ev hanımları, öğrenci, esnaf ve emeklilerin de bulunduğu 15 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock’u kullandıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

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