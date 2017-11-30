(Görüntülü Haber) Çorum’da ByLock operasyonu 6 kadın gözaltında

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddia edilen 6 kadın gözaltına alındı.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları belirlenen meslekten ihraç edilmiş kamu çalışanları ve ev kadınlarından oluşan S.K., F.S., F.İ., N.K., Ü.H.Ö. ve C.A. isimli 6 kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u da kullandıkları tespit edilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kadın şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.