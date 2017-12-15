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(Görüntülü Haber) Çorum'da bulunan tarihi tünelde inceleme başlatıldı

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP(Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesinde, belediyeye ait iş makinelerinin çevre düzenlemesi yaptığı sırada yerin altında tarihi bir tünel bulunması ardından Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yapılıp, çalışma başlattı

15 Aralık 2017 19:13

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP(Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un İskilip ilçesinde, belediyeye ait iş makinelerinin çevre düzenlemesi yaptığı sırada yerin altında tarihi bir tünel bulunması ardından Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yapılıp, çalışma başlattı. İskilip Belediyesi tarafından kent merkezinde dün başlatılan meydan ve çevre düzenleme çalışması sırasında iş makinesi tekerleğinin bir çukura düşmesi sonucu yüzeyden yaklaşık 60 santimetre aşağıda tarihi yapı tespit edildi. Belediye yetkilileri tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'ne bilgi verilmesinin ardından yetkililer bölgede inceleme yaparak çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Arslan, şöyle dedi: \"Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'nden tespit kazısı ile ilgili izinlerimizi aldık ve çalışmalara başladık. İlk aşamada burada mevcut yapının üstü açılacak ve mahiyeti tespit edilecek. Bu tarihi yapının ne kadar alana yayıldığını tespit edeceğiz. Tarihi yapının mahiyetini tespit ettikten sonra kamulaştırma çalışmalarına başlayacağız ve bu yapının tamamını gün yüzüne çıkartacağız\" dedi. İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma ise, \"İskilip İlçesi olarak çok derin bir tarihi geçmişe sahibiz. Ancak, buradaki tarihi eserlerimizin büyük bir çoğunluğu yok olmuş durumda. Altyapı çalışmamızda ortaya çıkan bu tarihi yapı bir hamam ya da bir yer altı çarşısı olabilir\" diye konuştu.

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