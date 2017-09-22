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(Görüntülü Haber) Çorum'da 8 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, bugün adliyeye sevk edildi

22 Eylül 2017 19:37

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında bir hafta önce gözaltına alınan aralarında üniversite öğrencisi, öğretmen, doktor ve ev kadının bulunduğu toplam 8 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bugün Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

 

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