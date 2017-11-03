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(Görüntülü Haber) Çorum'da 6 cinayet şüphelisi tutuklandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, 20 yaşındaki Hüseyin Yalçın'ın boynundan tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 6 kişi tutuklandı

03 Kasım 2017 22:42

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, 20 yaşındaki Hüseyin Yalçın\'ın boynundan tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin adliyeye gülerek girmeleri dikkat çekti.

Olay, 2 gün önce Çorum’un Osmancık Caddesinde meydana geldi. İki grup arasında tartışma çıktı.  Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine bazı kişiler yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 20 yaşındaki Hüseyin Yalçın, boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yaralı genç, arkadaşları tarafından otomobille kent merkezindeki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirildi. Hüseyin Yalçın’ı acil servise getirenler daha sonra kayıplara karıştı.

Hüseyin Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamazken polis cinayetle ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. Cinayet masası ekipleri olayın şüphelileri oldukları tespit edilen Abdurrahman C., Sefa Y.,  Uğur D., Samet E., Emrah G. ve yaşı küçük olan F.K.’yı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü\'nde  ifadeleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Olası saldırıya karşı hızla adliyeye alınan zanlıların, bu sırada gülmeleri dikkati çekti. Savcılıkta işlemleri tamamlanan 6 kişiden Abdurrahman C., ve Sefa Y., \'kasten öldürme\', Uğur D., Samet E., Emrah G. ve F.K. ise \'silahla tehdit\' suçundan tutuklandı. 

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