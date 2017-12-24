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(Görüntülü Haber) Çorum'da 30 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 30 köy yolu trafiğe kapandı

24 Aralık 2017 18:34

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'un yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 30 köy yolu trafiğe kapandı. Çorum\'da dün gece başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekipler grayderlerle yolların kapanmaması için çalışma yaptı. Çorum-Samsun Hasanzahir mevkii ile Çorum-Ankara Karayolu Hamdiköy mevkiinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle sürücüler zor durumda kaldı. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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