(Görüntülü Haber) Çorum Belediyespor - Trabzonspor maçının ardından

Hakan AKGÜN - Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 4\'ncü Tur\'da Çorum Belediyespor\'u deplasmanda 6-0 yenen Trabzonspor\'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve Çorum Belediyespor\'un teknik direktörü Erkan Bölükbaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 6-0\'lık galibiyet sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor\'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, \"Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. İyi de bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu da başardık, bütün arkadaşlarımı elinden gelen gayreti gösterdi. Maçın başından sonuna kadar kesinlikle oyun disiplininden kopmadık. Çorum Belediyespor\'u da biliyorduk, şu an liglerinde nağmağluplar, gerçekten de iyi bir grafik çiziyor. Kolay olmayacağını biliyorduk ama bugün her açıdan, hem orta saha, defans ve forvet oyuncularımız iyi oynadı ve iyi bir galibiyet aldık\" dedi. ÇALIMBAY: \"GALATASARAY MAÇI ÖNEMLİ\" Galatasaray derbisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, \"Bu maç herkes için çok önemli. Trabzonspor camiası içinde çok önemli. O yüzden o maçı da kazanmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ama bazı arkadaşlarımızın hem sakat hem de cezalı olması bizim için dezavantaj olacak ama biz o maçı çevirecek güçte bir takımız. Galatasaray maçını iyi bitirmek istiyorsak, bugün oynadığımız oyunun yüzde yüz üsttüne çıkmamız gerekiyor. Bunu da başarmamız gerekiyor. Çünkü hakkikaten Trabzonspor camiasının böyle bir galibiyete ihtiyacı var\" diye konuştu. BÖLÜKBAŞ: \"BİZİM YOLUMUZ UZUN\" Trabzonspor\'un güçlü bir ekip olduğunu söyleyen Çorum Belediyespor\'un teknik direktörü Erkan Bölükbaş, \"Rakibin Trabzonspor olduğunu ve maç esnasında daha dirençli ve dikkatli olmamız gerektiğini biliyorduk. Erken yediğimiz gol ve ardından yediğimiz ikinci golden sonra takımda bir düşüş başladı. İkinci yarıda da toparlayamadık. Ama futbolun içinde bunlar var. Bizim yolumuz uzun\" dedi.