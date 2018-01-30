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(Görüntülü Haber) Çorlu'da yoğun sis

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

30 Ocak 2018 16:04

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Çorlu Havalimanı\'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları ertelendi. Çorlu\'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı 20 metreye kadar düştü. Siste sürücüler zor anlar yaşarken, trafik ekipleri önemli bölgelerde tedbir aldı. Çorlu Havalimanı\'nda sabah yapılması planlanan eğitim uçuşları görüş uzaklığının düşük olması nedeniyle ileri saatlere ertelendi. Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinde etkisini yitireceğini ve hava sıcaklığının 12 derece olmasının beklendiğini bildirdi.

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Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHA TEKİRDAĞHavalimanıSisteMeteoroloji

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