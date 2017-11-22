(Görüntülü Haber) Çorlu'da tarihi eser operasyonu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 eve düzenlediği operasyonda 160 altın sikke ve tarihi eser değeri taşıyan 40 obje ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Şeyhsinan Mahallesi\'nde A.K. ve M.C.\'nin evlerinde yüklü miktarda tarihi eser bulunduğu ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.İki ayrı eve eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 160 altın sikke ve tarihi eser değeri taşıyan 40 obje, 1 av tüfeği, 2 define aramada kullanılan dedektör ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahipleri A.K. ile M.C., gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma devam ederken, ele geçirilen tarihi eserler Tekirdağ Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi.