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(Görüntülü Haber) Çorlu'da ölü bulunan köpekler kimyasaldan zehirlenmiş

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Mart ayında boş arazide telef olmuş halde bulunan 5 sokak köpeğinin, kimyasal maddelerden zehirlendiği ortaya çıktı

11 Nisan 2018 17:55

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde Mart ayında boş arazide telef olmuş halde bulunan 5 sokak köpeğinin, kimyasal maddelerden zehirlendiği ortaya çıktı. Çorlu\'nun Yenice Mahallesi\'ndeki boş bir arazide Mart ayında 5 köpek telef oldu. İhbar üzerine Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü\'nden bölgeye giden veteriner, ölen 5 köpeklerde inceleme yaptı. Vücutlarında herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan köpekler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi\'ne götürüldü. Çorlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Ahmet Çavdar, yapılan incelemede köpeklerin kimyasallardan zehirlendiklerini belirlediklerini söyledi. Çavdar, \"O tarihte 5 tane ölü köpek ihbarı aldık. Köpekleri bulup, burada inceleme yaptık. Bölgenin sanayi olması ve aynı zamanda zirai ilaçlamanın yapılmasıyla yapılan otopside birtakım kimyasal zehirlenmeler tespit ettik. Hayvanlar 3-4 günlük bir süreçte ölmüşler. Kasıtlı bir zehirlenme olduğunu düşünmüyorum. Önce ishal, kusma gibi zehirlenme bulguları göstermişler ve birer ikişer ölmüşler. Kimyasal bir zehirlenme şüphesi üzerinde duruyoruz\" dedi.

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