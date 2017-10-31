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(Görüntülü Haber) Çorlu'da 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada, Fatih K

31 Ekim 2017 15:34

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada, Fatih K.\'yi bıçakla öldürüp, Sezer T.\'yi de yaraladığı iddia edilen Hasan P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Kemalettin Mahallesi Şadırvan sokakta önceki gün aralarında husumet bulunan Hasan P., Sezer T. ve Fatih K. ile karşılaştı. Çıkan kavgada Hasan P., kendisine sopayla saldırılan iki arkadaşa bıçakla karşılık verdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih K. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Sezer T. ise tedavi altına alındı. Olayın ardından polise teslim olan katil zanlısı Hasan P., ifadesinde Fatih ve Sezer ile yolda karışlaştıklarını, çıkan tartışmada kendisine sopayla saldırdıklarını söyledi. Kendisini korumak için bıçak kullandığını öne süren Hasan P. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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