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(Görüntülü Haber) ÇORBACIDAKİ SİLAHLI  KAVGANIN ZANLISI YAKALANDI

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ /İSTANBUL DHA Ataşehir'de önceki gece bir çorbacıda meydana gelen ve 3 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin şüpheli, ruhsatsız silahıyla birlikte yakalandı

20 Şubat 2018 02:15

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ /İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de önceki gece bir çorbacıda meydana gelen ve 3 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin şüpheli, ruhsatsız silahıyla birlikte yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, polis merkezindeki sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Ataşehir\'de bir çorbacıda önceki gece meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayına ilişkin, şüpheli E.T. Ataşehir Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Polis merkezine getirilerek sorguya alınan şüpheli, emniyete girişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sorguya alınan şüphelinin ifadesinin ardından yarına adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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