(Görüntülü Haber) Çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önce sarıldı; sonra öptü

Enver ALAS - İhsan YALÇIN / İSTANBUL,(DHA) KASIMPAŞA-Hasköy Tüneli\'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanına gelen down sendromlu Havva Demirci, çok sevdiği Erdoğan\'ı yaprak dolması yemeye evine davet etti. Erdoğan, yanına oturttuğu, sevgi gösterdiği Havva ile kısa bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul\'da bugün \'Kasımpaşa-Hasköy Tüneli\'nin açılış törenine katıldı.Binali Yıldırım konuşma yaptığı sırada protokoldeki yerinde oturan Erdoğan\'ın yanına korumalar aracılığıyla down sendromlu 12 yaşındaki Havva Demirci geldi. OYUNCAK HEDİYE ETTİ Erdoğan, elindeki telefonuyla kendisini bekleyen Havva\'yı görür görmez yanındaki sandalyeye oturttu. Down sendromlu Havva, Erdoğan\'a elindeki telefondan birşeyler gösterdi. Sohbet esnasında Havva , çok sevdiği Erdoğan\'a önce sarıldı sonra da öptü. Erdoğan da korumasının kendisine ulaştırdığı bir oyuncağı Havva Demirci\'ye verdi. Havva Demirci ve annesi Anne Nurşen Demirci, açılış programının ardından basın mensuplarının ilgi odağı oldu. Kızının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı çok sevdiğini kaydeden anne Demirci, \"Havva, Cumhurbaşkanımıza, yaprak dolması yemeye evimize davet edecekti. Ne konuştular bilmiyorum. Ama inşallah gelecektir. Bu talebimizi Betül Hanım\'a (Fatma Betül Sayan Kaya) da iletmiştik\" diye konuştu. DOWN SENDROMLU HAVVA\'DAN ERDOĞAN\'A: GEL BABA GEL Down Sendromlu Havva ise Esenler Belediyesi\'nin önceki yıllarda düzenlediği bir programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı gazetecilere göstererek, \"Gel baba gel\" ifadelerini kullandı.