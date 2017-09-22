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(Görüntülü Haber) Çocuklarının okul masrafı için kaçak sigara işine başlamış

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da polis arama yaptığı otomobile zulalanmış 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi

22 Eylül 2017 14:09

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da polis arama yaptığı otomobile zulalanmış 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü, çocukların okul masrafı için kaçak sigara işi yaptığını söyledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesinde şüphe üzerine 42 DOA 87 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada kapı içleri ve koltuk altlarına zulalanmış 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Mustafa G.\'nin ifadesinde, \"Ben mevsimlik işçiyim. Çocuklar okula başlayacağı için onları Şanlıurfa\'ya bıraktım. Bende dönüşte sigaraları alarak arabaya zulaladım. Çocukların okul masrafları için. İş yok, para yok\" dediği öğrenildi. Mustafa G.\'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

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