(Görüntülü Haber) Çocuklarının gözleri önünde 6'ncı kattan düştü

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da evinin penceresindeki PVC\'leri değiştiren Mehmet Şerif Özlü (42), penceredeki klimayı da sökmek isterken 6\'ncı kattan düştü. Çocuklarının gözleri önünde düşen, Özlü\'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Merkez Yenişehir ilçesi Gevran caddesinde yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Şerif Özlü, evinin penceresindeki PVC\'leri değiştirmeye çalıştığı sırada,, 6\'ncı kattaki evinin penceresinden düştü. Diyarbakır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nde çalışan Özlü, evindeki kapı ve pencereleri değiştirmek için bugün iş yerinden izin aldı. Evine gelen Özlü ile işçiler, evdeki pencereleri değiştirirken, başka bir odanın penceresine takılı olan klimayı sökmek istedi. Eski klimayı sökmeye çalışan Özlü, çocuklarının gözleri önünde bir anda 6\'ncı kattan düştü. Çocukları, bağırarak yan odada çalışan PVC işçilerinin yanına giderek babalarının düştüğünü söylemesi üzerine işçiler pencereye koştu. Özlü\'yü aşağıda gören işçiler durumu 112 sağlık ekipleri ile polise bildirdi.



Sökmeye çalıştığı klima ile birlikte düşen Özlü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Selahaddini Eyubi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özlü\'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Özlü\'nün eşi ile çocukları gözyaşları içerisinde apartmandan çıktı. Polis, gözlerinin önünde babalarının düşmesine tanık olan çocuklarının, pedagog eşliğinde bilgisine başvurdu.



Mehmet Şerif Özlü\'nün kiracı olduğu evin pencerelerini değiştirdiği sırada, evde çalışma yürüten PVC işçisi Cengiz Doğan, Özlü\'nün yan odadaki eski tip klimayı pencereden sökmeye çalıştığını belirterek, \"Klimanın pencereden sökülmesi gerekiyordu, yeni pencere takmamız için. Ben de kendisine bir işçi çağırmasını söyledim. Ancak o, \'ben kendim sökerim\' dedi ve sökmeye başladı. Bir kaç kez odaya gidip ona baktım ve ona bir eleman çağırmasını, bunu kendisinin yapamayacağını söyledim. Ancak o devam ederek beni dinlemedi. Biz yan odadayken, çocukları bağırarak yanımıza gelip babalarının düştüğünü söyledi. Olay böyle meydana geldi\" dedi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.