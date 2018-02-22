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(Görüntülü Haber) Çocuklarını tırnakçılığa alıştırırken yakalandılar

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tırnakçılık yöntemi ile dolandırıcılık yapan çift ile 16 yaşındaki çocukları yakalandı

22 Şubat 2018 19:57

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, tırnakçılık yöntemi ile dolandırıcılık yapan çift ile 16 yaşındaki çocukları yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Derince\'de bir mağazadan kıyafet, bir mağazadan ise tırnakçılık yöntemi ile para çalan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu araç İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde durduruldu. Polis, araçta bulunan M.S.(40), eşi Ü.S.(38) ve oğulları B.S.\'yi gözaltına aldı. M.S.\'nin çeşitli suçlardan 10 ayrı suç kaydının olduğu, hakkında 2 ayrı yakalama kararı ve kesinleşmiş 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasının bulunduğu, Ü.S.\'nin ise 2 ayrı suçtan aradığı ve hakkında 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Çiftin ise oğullarını tırnakçılık yöntemine yeni alıştırdıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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