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(Görüntülü Haber) Çocukların bisiklet hırsızlığı böyle görüntülendi

BURSA, (DHA)- BURSA’da 10- 15 yaşlarındaki kimliği belirsiz 2 çocuğun bir evden bisiklet hırsızlığı güvenlik kameraları ile kaydedildi

11 Ekim 2017 17:36

BURSA, (DHA)- BURSA’da 10- 15 yaşlarındaki kimliği belirsiz 2 çocuğun bir evden bisiklet hırsızlığı güvenlik kameraları ile kaydedildi. Olay Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi’nde meydana geldi. İki çocuktan biri 4 katlı bir apartmana hırsızlık amacıyla girerken arkadaşı kapıda yüzünü tişörtü ile saklayarak gözcülük yaptı. Bir süre katları dolaşan içeri giren çocuk daha sonra Güven Deniz\'e ait dağ bisikletini alarak binadan çıktı. Çocuklardan biri bisiklete binerken diğeri koşarak kendisini takip etti. Güvenlik kamerası ile görüntülenen hırsızlık olayının hemen ardından hırsızlıktan haberdar olmayan ve devriye gezen polis aracı da güvenlik kamerası ile görüntülendi. Güven Deniz\'in şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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