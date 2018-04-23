(Görüntülü Haber) Çocukların 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda Beykoz\'da festival alanını dolduran ve içinde konuk ülkelerinde yer aldığı binlerce çocuk doyasıya eğlenip dostluk mesajları verdi. Çocuk bayramı etkinliklerinde konuk ülkeler arasında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Saray Bosna\'yı temsil eden kafileler kendi ülkelerine ait dansları sergiledi. Konuk ülke ekipleri Türk arkadaşlarıyla birlikte dev Türk Bayrağı açarak Türkiye\'yi çok seviyoruz mesajları verdi. Anne ve babalar da güzel havanın verdiği fırsatla minik çocuklarıyla birlikte bayramın tadını çıkartı. 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliklerinin yanı sıra çocuklar için şişme oyun parkları kuralarak miniklerin doyasıya eğlendi. Sürpriz eğlenceler sırasında oyun parkları başında zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken çocuklar bir taraftan pamuk şeker ikramlarından bir taraftan da yüz boyamalarını tercih ederek 23 Nisan Çocuk Bayramı\'nı doyasıya yaşadı