(Görüntülü Haber) Çocukları ile lastik çalan çift yakalandı

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, lastik satan iki iş yerinden kamyon ve otomobil lastikleri çalan çift ile çocukları, polisin operasyonu ile yakalandı. Derince Deniz Mahallesi\'nde lastik satan iş yerinden, geçen 24 Aralık\'ta 15 kamyon lastiği ve 3 kamyon jantı, 13 Ocak tarihinde Derince Çenedağ Mahallesi\'ndeki iş yerinden 20 otomobil lastiği çalındı. Aynı gün Körfez Hacıosman Mahallesi\'ndeki iş yerine girmeye çalışan hırsızlar, alarmın çalması üzerine kaçtı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mobese ve güvenlik kamerası inceleyerek hırsızların peşine düştü. Polis, kimliklerini belirlediği Ü.F. (41), eşi Y.F. (36) ve çocukları A.F.\'nin (16) dün sabah saatlerinde İstanbul\'dan Kocaeli\'ye geldiğini belirledi. Ailenin bulunduğu araç Hereke\'de durdurularak 3 kişi gözaltına alındı. Ü.F. ve eşi Y.F. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilirken, A.F. ise Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.