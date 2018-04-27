(Görüntülü Haber) Çocuklar sokak köpeklerine mama verdi

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Odunpazarı Kent Konseyi üyeleri, bir grup çocukla birlikte sokak hayvanlarına kuru mama verdi. 75\'inci Yıl Mahallesi\'ndeki Ahmet Uğurlu Parkı\'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Odunpazarı Kent Konseyi üyeleri, ilkokul öğrencileri ve kreşlerde kalan çocuklarla beraber kaplara koydukları kuru mamaları sokak köpeklerine verdi. Çocuklar, bir yandan da sokak köpeklerini sevdi. Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Belediyesi\'nin katkılarıyla gerçekleştirdikleri etkinlikle ilgili, \"75\'inci Yıl Mahallesi\'nde çok fazla başıboş köpek olduğundan dolayı hem çocuklarımıza farkındalık olsun hem de besleme yapalım anlamında böyle bir etkinlik düzenledik. Yaz geliyor. Havalar çok sıcak olacak. Sokak hayvanlarının da yeme ve içmeye ihtiyaçları var. Özellikle kent merkezinden uzak mahallelerde, sokak hayvanlarına yönelik bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz\" dedi. Çocukların, sokak hayvanlarına kuru mama verdiği parka gelen bir kadın da yanında getirdiği poşet içerisindeki çiğ etleri eliyle köpeklere yedirdi.