(Görüntülü Haber) Çocuklar Kurban Bayramını Çocuk Festivali'nde eğlenerek geçirdi

İSTANBUL, (DHA) - YÜZLERCE çocuk Kurban Bayramı\'nın 2\'nci gününde Ümraniye\'de buluştu. Ümraniye Belediyesi tarafından kendileri için gerçekleştirilen \"Çocuk Festivali\"nde bir araya gelen çocuklar gönüllerince eğlendi. Ümraniye Santral alanında yapılan etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, hem bayramın tadını çıkardı, hem de eğlencenin tadına vardı. Etkinlik alanında bulunan bowling, kum torbası atma, top zıplatma, tırmanma duvarı, engel parkuru ve oyun alanında yarışan çocuklar; 100 temel eser, zeka oyunu ve futbol topu kazandı. Pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu yiyen çocuklar, daha sonra sahneye çıkarak şarkı söyledi. ÇOCUKLARIN KURBAN BAYRAMI MUTLULUĞU 9 yaşındaki Berkay Kaya bayram boyunca devam edecek \"Çocuk Festivali\"ne katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, 8 yaşındaki Şiyan Küme, bowlingde iddialı olduğunu ve oynadığı oyundan futbol topu kazandığını belirtti. Kum torbası oynadığını ve bu yarışta iyi olduğunu aktaran Ecenaz Ilgaz ise, Kurban Bayramının güzel geçtiğini kaydetti. “ÇOCUKLARIMIZ KURBAN BAYRAMINDA EVE KAPANMASIN, BURADA EĞLENSİN” Kurban Bayramını çocuklarla geçiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, herkesin bayramını kutlayarak şöyle konuştu: “Çocuklarımız için bir farklılık yapmak istedik. Kurbanlar kesildi, kavurmalar yendi, bayram ziyaretleri yapıldı. Bayramın kalan günleri çocukların evde durup bilgisayar ve cep telefonu bağımlısı olmasın istiyoruz. Sürekli internette oyun oynayan çocuklar bir müddet sonra sosyalliği olmayan bir kuşak haline gelecek. Çocukları bu ortamdan sosyal bir ortama getirelim, eğlensinler, buradaki oyunlarda oynasınlar. Bu oyunların çoğu da çocuklar heveslensin diye yarışma şeklinde yapılıyor. Diğer taraftan pamuk şeker ve horoz şekeri ve diğer tatlılarımız, geleneksel oyunlarımız var. Çocuklarımız geleneksel oyunlarımızı unutmasın ve bayramda güzel vakit geçirsin diye bu etkinliği yaptık.”