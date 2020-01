(Görüntülü Haber) 'Çocuklar kitap okusun' derken veliler kitap okumaya başladı

Yaprak KOÇER/AYVACIK (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Ayvacık ilçesindeki Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri için başlatılan \'Saat 20.00\'de 20 Dakika\' adlı kitap okuma projesine veliler de katıldı. Öğrenciler anne ve babalarıyla kitap okurken çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya üzerinden paylaştıkça ilçe genelinde kitap okuyan veli sayısı da gün geçtikçe arttı. Kitap okuma alışkanlığının kazanılması nedeniyle öğrencilerin okullarındaki başarı oranları da arttı. Ayvacık\'ta bulunan Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu\'nda görevli sınıf öğretmeni Bilal Şentürk tarafından geçen eğitim öğretim döneminde öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla \'Saat 20.00\'de 20 Dakika\' adlı kitap okuma projesi hazırlandı. Öğrencilerden her gün saat 20.00\'den itibaren 20 dakika süreyle kitap okumaları istendi. Proje 270 öğrenci ve 22 öğretmenin bulunduğu okulda büyük heyecan yarattı. Öğrencilerin yüzde 80\'i projeye katılarak belirlenen saatte kitap okuma başlandı. Ancak ilerleyen zamanda projeye öğrencilerin velileri de katılmaya başladı. Anne ve babalar her gün saat 20.00\'de çocuklarıyla birlikte 20 dakika kitap okur hale geldi. Çocuklar ise sosyal medyada aileleri ile birlikte kitap okumalarını içeren fotoğraf ve videoları paylaşmaya başladıkça kitap okuyan öğrenci velisi de her geçen gün arttı. İlçede bulunan diğer okullardaki bazı öğrencilerin velileri de aynı saatte çocuklarıyla kitap okur hale geldi. Bunun üzerine projeye bu eğitim döneminde veliler de dahil edildi. Öğrenci velileri okulun kütüphanesinden kitap alıp okumaya başladı. Eğitim yılı sonunda kurulacak komisyon tarafından valilerin okudukları kitaplardan sözlü sınava tabi tutulacakları, kitaplarla ilgili sorulan soruları doğru yanıtlayan öğrenci velilerine ise yıl sonunda çeşitli hediyeler verileceği belirtildi. En çok kitap okuyan öğrencilere de hediye verileceği ifade edildi. Projenin kapsamına velilerin de alınmasıyla birlikte kitap okuyan anne ve baba sayısında da artış yaşandı. Proje sahibi sınıf öğretmeni Bilal Şentürk, \"Geçen yıl öğrencilerime okuma anlama ödevi verdiğimde çocukların çoğu okumadan geliyordu. Neden okumadıklarını sorduğumda \'Biz okuyoruz ama o anda televizyon açık oluyor okuyamıyoruz\' dedi. O zaman bir proje bulalım ve velileri de kitap okumaya dahil edelim dedik. Çocuklar akşam yemeği sonrasında ödevlerini yapıyorlar. Ben de buna göre saat 20.00\'den sonra 20 dakika kitap okuma projesi hazırladım. Projeye katılım çok yüksek oldu. Okulumuzda başladıktan sonra ilçe geneline de yayıldı. Bizden başka okullarda da uygulanmaya başlandı. Bu yıl projeye velileri de dahil ettik. Ben kendi adıma geçen yıl bu proje sonrasında sınav başarısının yüzde 30-40 arttığını gördüm kendi öğrencilerimde\" diye konuştu. Okul Müdürü Murat Fırat ise velilerin projeyi sahiplendiğini söyleyerek \"Bizim ilk başta amacımız öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktı. Ancak proje öyle bir gelişti ki veliler de dahil olmaya başladı. Sosyal medyadan bize çocuklarıyla birlikte kitap okudukları videoları göndermeye başladılar. Daha sonra proje tüm ilçeye yayıldı. Saat 20.00\'de herkes televizyonlarını, cep telefonlarını kapatıyor ve ailece 20 dakika kitap okuyorlar. Amacımız bu projeyi Samsun ve Türkiye geneline yaymaktır\" diye konuştu. \'HERGÜN AİLECE KİTAP OKUYORUZ\' Öğrenci velisi olan Sevda Okur, proje ile birlikte çocuklarımızın okumasının çok geliştiğini söyleyerek, \"Her gün ailece kitap okuyoruz. En küçük evladım okumayı bilmediği halde eline kitap alıp yanımıza geliyor. Ben daha önce pek kitap okumazdım bu proje ile kitap okumaya başladım. Ben daha çok roman okuyorum. Hatta kayınvalidem de bizimle birlikte kitap okuyor. Artık herkes 20.00 olduğunda kitap okuma saati olduğunu biliyor\" dedi. Kitap okuma projesi ile kitap okuma başladığını söyleyen öğrenci velisi Aysun Yurt, \"Daha çok kitap okumazdım ama bu proje ile düzenli olarak kitap okur hale geldim. Kitap okudukça daha hızlı okumaya başladım. Artık evimizde bir alışkanlık oldu çocuklarımla saat 20.00 olduğunda çocuklarım \'Okuma zamanı\' diyerek kitaplarla yanıma geliyor. Çok güzel bir proje\" dedi.