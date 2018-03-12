(Görüntülü Haber) Çocuklar Afrin şehitleri için fidan dikti

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- AİLE Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bağlı evlerde kalan çocuklar Afrin şehitleri için fidan dikti. Çocuklar ayrıca, şehitlerin isimlerinin yazdığı künyeleri diktikleri fidanlara astı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Evleri\'nde kalan çocuklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin operasyonunda şehit olan askerler için anma etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda çocuklar Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bahçesine fidan dikerek, hazırladıkları asker künyelerini fidanlara astılar. Etkinlikle ilgili konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, \"Bizler daha önceden de çocuk evleri sitesi çocuklarımıza bir etkinlik yapmıştık. Afrin\'de kahramanca savaşan asker ağabeylerine mektup yollamışlardı. Güzel bir etkinlik olmuştu. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra çocuklarımız yanımıza gelerek Afrin\'deki şehitlerimiz için fidan dikmek istediklerini söylediler. Buna biz çok memnun olduk\" dedi.



Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ise, \"Bugün bu yavrularımızla beraber Afrin\'deki askerlerimize oradaki güvenlik görevlilerimize destek olmak amacıyla buradayız. Bu çocuklar büyüyecekler memleket sevdasıyla onlar da belki bir gün şehit olacak. Şehitler inancımıza göre ölmüyorlar. Biz burada onların adına ağaç dikerek hem bu kardeşlerimize vatan ve asker sevgisini aşılıyoruz hem de onlara bakıyoruz. Dolayısıyla yavrularımızın bu projesine yanlarında olarak katkı sağlıyoruz\" diye konuştu.

