(Görüntülü Haber) Çocuk parkı yanına konulan baz istasyonu yargıya taşındı (1)

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde öğrenci velileri, çocuk oyun parkı yanına konulan baz istasyonunun kaldırılması talebiyle hukuk mücadelesi başlattı. İskele Mahallesi Vali Özer Türk Çocuk Oyun Parkı ve Kazım Yılmaz İlkokulu\'nun hemen yanına, bir GSM şirketi tarafından bir süre önce kurulan baz istasyonunun kaldırılması talebiyle, Datça Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmayı çoğunluğu öğrenci velisi olmak üzere çok sayıda kişi izledi, yüzlerce kişi de adliye önünde bekledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren adliye binası önünde toplanan kalabalık, duruşmanın sonuna kadar ayrılmadı. Tüketici Hakları Derneği Datça Şubesi Başkanı Orhan Keskinsoy, duruşma öncesi yaptığı konuşmada, baz istasyonlarına ve GSM şirketlerine karşı olmadıklarını belirterek, \"Ancak, her şeyin prosedürlere ve yasalara uygun yapılmasını istiyoruz. Burada şikayete konu olan baz istasyonu kaçaktır. Belediyenin yerine yapılmıştır. Belediyeye girişimlerde bulunduk. Muğla Valiliği\'nden, Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne bir yazı gönderildi. Yazı elimizdedir. OHAL kapsamında olduğu için, baz istasyonlarına dokunmayın diye talimat var\" dedi. TEDBİR İSTEMİYLE DAVA AÇILDI Şikayetlerden sonuç alınamayınca öğrenci velilerinin hukuk mücadelesi başlattıklarını ifade eden Keskinsoy, \"Biz işin biçiminde değiliz. Önemli olan, buradaki baz istasyonun çocuk parkına 50, okula ise 100 metre mesafede olması ve sağlık tehdidinin bulunmasıdır. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi\'nin konu ile ilgili daha önce verdiği kararlar var. Sağlık söz konusu olduğunda, bu baz istasyonlarının hemen sökülmesi isteniyor. Burada tedbir istemiyle bir dava açıldı. Dava ne kadar uzun sürerse sürsün, öncelikle baz istasyonunun faaliyetinin mühürlenmesi gerekiyor\" diye konuştu. \'BAZ İSTASYONU KALDIRILSIN\' Öğrenci velileri adına konuşan Rıza Temir ise davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, \"Çocuk parkının yanında bir gecede baz istasyonu peyda oldu. Çok tedirgin olduk. Çocuğumuzu her gün parka, okula götürüyoruz. Ben artık çocuğumu parka götürmüyorum. Oradaki insanlar da rahatsız. Gerekli mercilere yaptığımız şikayetlerden sonuç alamayınca konuyu, yargıya taşıdık. Umarız, baz istasyonu buradan kaldırılır, ümitliyiz\" dedi. Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan ise duruşma öncesi yaptığı konuşmada, \"Bugün burada velileri görünce, gelecek adına çok umutlandım. Daha kalabalık kitlelerin konuya duyarlı olmasını bekliyoruz. Çünkü söz konusu olan çocuklarımız ve onların sağlığıdır\" şeklinde konuştu. Öğrenci velileri adına davayı takip eden avukat Haluk Delemen de \"Baz istasyonu çocuk parkına çok yakın mesafede. İlkokula da çok yakın. Duruşmada, güvenlik mesafesinin ihlal edildiğini söyledik. Hakim de beyanlarımızı dikkate aldı, kayıtlara geçirdi. Bilgi Teknolojileri Kurumu\'nun verdiği güvenlik sertifikasında, bu baz istasyonunun kurulmasına müsaade ettiği adres, yaptığımız araştırmaya göre, şu anda kurulu olduğu adres değil. Güvenlik sertifikasında 330 sokak 13 parsel diye bir adrese izin verilmiş. Belediye İmar müdürlüğü ile konuyu görüştüm. Kurulu olduğu yer, 330 sokak değil. Dolayısıyla, başka bir yere kurmaları gerekirken, baz istasyonu getirilip, çocuk parkının dibine kurulmuş. Mahkeme bu konunun da soruşturulması gerektiğine karar verdi. Tedbir talebimiz ise reddedildi. Dava sonunda karar verileceği belirtildi. Bütün komünikasyonun bloke olabileceği düşüncesi hakim oldu\" dedi. Duruşma, yerinde keşif yapılması için 17 Mayıs\'a ertelendi.