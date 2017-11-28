(Görüntülü Haber) Çocuğunu göremediğini iddia edip, intihara kalkıştı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, ayrı yaşadığı eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini iddia ederek 4 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkışan Gökhan B.\'yi (22), polis ikna edip indirdi. Olay, merkez Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi\'nde meydana geldi. Gökhan B., ayrı yaşadığı eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini iddia ederek 4 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın altına hava yastığı açarak önlem alırken, polis ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Gökhan B.\'yi ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. Gökhan B., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.