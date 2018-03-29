(Görüntülü Haber) Çirkin binaya 'estetik' dokunuş

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı Cabbar Yüzüak (47), futbol sahası dışında çirkin görüntü oluşturan, atıl su deposu binasını Türk bayrağına boyayarak, estetik görünüm kazandırdı. Suşehri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü\'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Cabbar Yüzüak, ilçedeki futbol sahası yanındaki kullanılmayan, görüntü kirliliği oluşturan eski su deposunu boyamaya karar verdi. Yüzüak, satın aldığı malzemelerle futbol sahasının kenarındaki kullanılmayan su deposunu kırmızıya boyayıp, üzerine beyaz boyayla ay- yıldız yaptı. Duvara Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim\' sözlerini de yazan Cabbar Yüzüak, binaya estetik görünüm kazandırdı. İlçedeki futbol sahasında yenileme çalışması yapıldığını; ancak kullanım dışı kalan su deposunun çevrede görüntü kirliliğine yol açtığını belirten Yüzüak, \"Ben de Gençlik Spor Müdürlüğü\'nde çalışan bir işçi olarak bu durumdan rahatsızlık duymaya başladım. Müdürümüz Suat Yüksel\'den izin alarak, kendi imkanlarımla çalışma yaptım. Boya alarak, atıl vaziyetteki su deposunu önce kırmızıya boyadım. Daha sonra üzerine Türk bayrağı çizip, Atatürk’ün sporcular için söylediği sözlerini yazarak sahamıza uygun hale getirdim. Buraya spor yapmaya gelen vatandaşlarımız ise görüntü kirliliğini ortadan kaldırdığım için bana teşekkür etti. Bu durum beni mutlu etti\" dedi. Bölgede sor yapan ilçe sakinleri de eskiden görüntü kirliliği oluşturan binanın, yeni haliyle çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçen Cabbar Yüzüak\'a teşekkür etti.